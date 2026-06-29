BT और वेरिजन बना रहे संयुक्त उद्यम, दोनों की बराबर होगी हिस्सेदारी

संयुक्त उद्यम की कमान संभालेंगे मार्टिन ब्लैंकन

इस संयुक्त उद्यम का मुख्य कार्यालय यूनाइटेड किंगडम (UK) में होगा, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन जर्सी में कराया जाएगा। इसकी कमान टेल्स्ट्रा के पूर्व कार्यकारी अधिकारी मार्टिन ब्लैंकन संभालेंगे।

यह संयुक्त उद्यम बड़े उद्योगों के लिए एक सुरक्षित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)-रेडी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाला है। दोनों कंपनियां अपने खर्चे कम करने पर खास ध्यान दे रही हैं।

BT ने 2030 तक नौकरियों में कटौती की योजना बनाई है, वहीं वेरिजन ने तो नवंबर में ही छंटनी का ऐलान कर दिया था। BT के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ने इस फैसले को कंपनी के लिए आगे बढ़ने की एक अहम सीढ़ी बताया, वहीं वेरिजन का कहना है कि यह कदम स्मार्ट टेक्नोलॉजी की मदद से वैश्विक ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाया गया है।