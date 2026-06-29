BT और वेरिजन बना रहे संयुक्त उद्यम, दोनों की बराबर होगी हिस्सेदारी
BT और वेरिजन मिलकर अब अपने अंतरराष्ट्रीय ऑपरेशंस को एक नए संयुक्त उद्यम में बदल रहे हैं। इस समझौते में दोनों कंपनियों की बराबर हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए वेरिजन 62.50 करोड़ डॉलर (करीब 5,800 करोड़ रुपये) का निवेश कर रही है। यह नया संयुक्त उद्यम करीब 180 देशों में फैले 3,000 से भी ज्यादा ग्राहकों को सेवाएं देगा और इसका सालाना राजस्व 4 अरब डॉलर (करीब 350 अरब रुपये) होने का लक्ष्य रखा गया है।
संयुक्त उद्यम की कमान संभालेंगे मार्टिन ब्लैंकन
इस संयुक्त उद्यम का मुख्य कार्यालय यूनाइटेड किंगडम (UK) में होगा, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन जर्सी में कराया जाएगा। इसकी कमान टेल्स्ट्रा के पूर्व कार्यकारी अधिकारी मार्टिन ब्लैंकन संभालेंगे।
यह संयुक्त उद्यम बड़े उद्योगों के लिए एक सुरक्षित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)-रेडी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाला है। दोनों कंपनियां अपने खर्चे कम करने पर खास ध्यान दे रही हैं।
BT ने 2030 तक नौकरियों में कटौती की योजना बनाई है, वहीं वेरिजन ने तो नवंबर में ही छंटनी का ऐलान कर दिया था। BT के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ने इस फैसले को कंपनी के लिए आगे बढ़ने की एक अहम सीढ़ी बताया, वहीं वेरिजन का कहना है कि यह कदम स्मार्ट टेक्नोलॉजी की मदद से वैश्विक ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए उठाया गया है।