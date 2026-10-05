वेतन संशोधन की मांग को लेकर 20 नवंबर को BSNL कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल

कर्मचारियों की छंटनी और खर्चों में कटौती के बावजूद BSNL को अब भी घाटा हो रहा है। वित्त वर्ष 2026 में उसे 4,903 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जिसकी वजह मूल्यह्रास (डेप्रिसिएशन) और वित्तीय लागत बताई गई है।

कर्मचारी 15 फीसदी वेतन वृद्धि चाहते हैं। इसके साथ ही वे चाहते हैं कि वेतन संशोधन जिस तारीख से लागू होना था, उसी तारीख से उन्हें बकाया वेतन भी मिले।

कर्मचारियों ने एक महीने तक चलने वाले आंदोलन की चेतावनी दी है, जो 20 नवंबर को देशव्यापी हड़ताल के साथ खत्म होगा। उनका कहना है कि अब तीसरी वेतन संशोधन समिति (PRC) की सिफारिशों को लागू करने का समय आ गया है।