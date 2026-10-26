मोतीलाल ओसवाल से खरीदें रेटिंग मिलने के बाद BSE के शेयर 4 फीसदी उछले

अक्टूबर में BSE के फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) सेगमेंट के नोटेशनल टर्नओवर में शानदार 85 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि यह रफ्तार आगे भी बनी रहेगी। खासकर 7 दिसंबर से आंशिक CAS रिवर्सल लागू होने के बाद इसमें और तेजी आ सकती है।

एक्सचेंज लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। इसकी नकद बाजार हिस्सेदारी 7 फीसदी से बढ़कर 9 फीसदी हो गया है। प्रीमियम टर्नओवर का हिस्सा भी 30 फीसदी के पार पहुंच गया है और इसके मुनाफे का मार्जिन भी काफी मजबूत दिख रहा है।

विश्लेषकों का मानना है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने और ज्यादा संस्थागत निवेशकों के जुड़ने से BSE लगातार वृद्धि की राह पर है।