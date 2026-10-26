मोतीलाल ओसवाल से खरीदें रेटिंग मिलने के बाद BSE के शेयर 4 फीसदी उछले
स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी मोतीलाल ओसवाल ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) के शेयर की रेटिंग 'खरीदें' ने के लिए अपग्रेड कर दी है। इस खबर के बाद BSE के शेयर 4 फीसदी तक उछल गए।
मोतीलाल ओसवाल को लगता है कि BSE के शेयर अभी 24 फीसदी तक और बढ़ सकते हैं। यह उछाल इसलिए आया है क्योंकि BSE के ट्रेडिंग वॉल्यूम लगातार बढ़ने की उम्मीद है।
वित्त वर्ष 2027 में इसका औसत दैनिक कारोबार 216 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। यह पिछले साल के मुकाबले 16 फीसदी की मजबूत बढ़ोतरी है।
नकद बाजार हिस्सेदारी बढ़ी
अक्टूबर में BSE के फ्यूचर एंड ऑप्शन (F&O) सेगमेंट के नोटेशनल टर्नओवर में शानदार 85 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई। मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि यह रफ्तार आगे भी बनी रहेगी। खासकर 7 दिसंबर से आंशिक CAS रिवर्सल लागू होने के बाद इसमें और तेजी आ सकती है।
एक्सचेंज लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। इसकी नकद बाजार हिस्सेदारी 7 फीसदी से बढ़कर 9 फीसदी हो गया है। प्रीमियम टर्नओवर का हिस्सा भी 30 फीसदी के पार पहुंच गया है और इसके मुनाफे का मार्जिन भी काफी मजबूत दिख रहा है।
विश्लेषकों का मानना है कि ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ने और ज्यादा संस्थागत निवेशकों के जुड़ने से BSE लगातार वृद्धि की राह पर है।