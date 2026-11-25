लाइटस्टॉर्म 'एसेट-लाइट' मॉडल पर काम करता है, वे सब कुछ खरीदने के बजाय अपना नेटवर्क लीज पर देते हैं, जिससे उन्हें तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलती है।

कंपनी को उम्मीद है कि उसकी EBITDA लगभग 5 करोड़ डॉलर से बढ़कर 7 से 8 करोड़ डॉलर (करीब 650-करीब 740 करोड़ रुपये) तक पहुंच जाएगी, जिससे कंपनी का मूल्यांकन 1.5 अरब डॉलर (करीब 140 अरब रुपये) तक जा सकता है।

नए निवेश के साथ लाइटस्टॉर्म भारत के तेजी से बढ़ते डाटा सेंटर सेक्टर के लिए अपने फाइबर नेटवर्क को मजबूत करना चाहता है। कंपनी अगले 18 से 24 महीनों में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने पर भी विचार कर रही है।

अगले महीने तक कंपनी को गैर-बाध्यकारी ऑफर मिलने लगेंगे, जो भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट की मौजूदा तेजी को साफ दिखाता है।