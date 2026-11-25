ब्रुकफील्ड और मैक्वेरी की लाइटस्टॉर्म में बड़ी हिस्सेदारी पर नजर
दुनिया की दिग्गज वैश्विक निवेशक फर्में ब्रुकफील्ड और मैक्वेरी, लाइटस्टॉर्म में 20 से 30 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की फिराक में हैं। लाइटस्टॉर्म एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी प्लेटफॉर्म है, जिसे आई स्क्वायर्ड कैपिटल का समर्थन हासिल है।
इस डील की कीमत 20 से 30 करोड़ डॉलर (करीब 1,850-2,800 करोड़ रुपये) के बीच हो सकती है। इस सौदे के लिए UBS सलाहकार की भूमिका निभा रहा है।
अगर, सब कुछ ठीक रहा तो यह समझौता मार्च, 2027 तक पूरा होने की उम्मीद है।
फाइबर नेटवर्क को मजबूत करने की योजना
लाइटस्टॉर्म 'एसेट-लाइट' मॉडल पर काम करता है, वे सब कुछ खरीदने के बजाय अपना नेटवर्क लीज पर देते हैं, जिससे उन्हें तेजी से आगे बढ़ने में मदद मिलती है।
कंपनी को उम्मीद है कि उसकी EBITDA लगभग 5 करोड़ डॉलर से बढ़कर 7 से 8 करोड़ डॉलर (करीब 650-करीब 740 करोड़ रुपये) तक पहुंच जाएगी, जिससे कंपनी का मूल्यांकन 1.5 अरब डॉलर (करीब 140 अरब रुपये) तक जा सकता है।
नए निवेश के साथ लाइटस्टॉर्म भारत के तेजी से बढ़ते डाटा सेंटर सेक्टर के लिए अपने फाइबर नेटवर्क को मजबूत करना चाहता है। कंपनी अगले 18 से 24 महीनों में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने पर भी विचार कर रही है।
अगले महीने तक कंपनी को गैर-बाध्यकारी ऑफर मिलने लगेंगे, जो भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट की मौजूदा तेजी को साफ दिखाता है।