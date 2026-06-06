ब्रॉडकॉम के तिमाही आंकड़ों से शेयरों में 11 फीसदी की गिरावट 

ब्रॉडकॉम के तिमाही आंकड़ों से शेयरों में 11 फीसदी की गिरावट
ब्रॉडकॉम ने दूसरी तिमाही में 22.19 अरब डॉलर (करीब 2,000 अरब रुपये) की कमाई दर्ज की, जो विश्लेषकों के 22.27 अरब डॉलर (करीब 2,050 अरब रुपये) के अनुमान से थोड़ी कम थी।
यह मामूली कमी ऐसे वक्त में सामने आई है, जब बाजार में प्रतिस्पर्धा काफी बढ़ गई है। एनवीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) चिप्स के क्षेत्र में अपना दबदबा बनाए हुए है, वहीं मार्वल टेक्नोलॉजी कस्टम चिप्स में बड़े कदम उठा रही है।
इस खबर के सामने आने के बाद, कारोबार खत्म होने के बाद के घंटों में ब्रॉडकॉम के शेयरों में 11 फीसदी से ज्यादा की गिरावट दर्ज की गई।
AI सेमीकंडक्टर की कमाई 143 फीसदी बढ़ी
इन चुनौतियों के बावजूद ब्रॉडकॉम अभी भी मेटा और गूगल जैसे बड़े तकनीकी दिग्गजों के लिए एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनी हुई है। इस तिमाही में कंपनी की AI सेमीकंडक्टर से होने वाली कमाई पिछले साल के मुकाबले 143 फीसदी बढ़कर 10.8 अरब डॉलर (करीब 1,000 अरब रुपये) हो गई।
इसकी मुख्य वजह कस्टम AI प्रोसेसर्स और नेटवर्किंग उपकरणों की बढ़ती मांग है। ताइवान सेमीकंडक्टर विनिर्माण कंपनी (TSMC) जैसे भागीदारों के साथ सप्लाई चेन की समस्याओं ने बेशक उत्पादन को थोड़ा धीमा किया है, लेकिन ब्रॉडकॉम को उम्मीद है कि क्लाउड कंप्यूटिंग और डाटा सेंटरों में AI तकनीक की होड़ जारी रहने से तीसरी तिमाही (Q3) का कुल राजस्व 29.4 अरब डॉलर (करीब 2,700 अरब रुपये) तक पहुंच जाएगा, जो वॉल स्ट्रीट के अनुमान से ज्यादा रहेगा।