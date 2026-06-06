बिकवाली के चलते AI चिप शेयरों के मूल्यांकन करीब 1.2 लाख अरब रुपये गिरा  

एनवीडिया को हुआ 6 फीसदी का नुकसान

एनवीडिया के शेयरों में 6 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई, जिससे उसके बाजार मूल्य से 300 अरब डॉलर (करीब 29,000 अरब रुपये) से भी ज्यादा की रकम गायब हो गई।

माइक्रोन और मार्वेल टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियों को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। हालांकि, इस गिरावट के बावजूद इस साल सेमीकंडक्टर इंडेक्स में अभी भी 73 फीसदी की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

मजबूत अमेरिकी नौकरी रिपोर्ट आने के बाद बड़े बाजारों में भी हल्की गिरावट देखी गई, क्योंकि निवेशकों को अब डर है कि ब्याज दरें शायद उम्मीद से ज्यादा समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं।