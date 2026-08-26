BVI ने भारत में विशाल निवेश कॉरिडोर का रखा प्रस्ताव

BVI गुजरात के गिफ्ट सिटी के साथ भी ज्यादा सहयोग बढ़ाने की संभावनाएं तलाश रही है। इसका मकसद वित्तीय सेवाओं, सीमा पार कानूनी सेवाओं और निवेश की सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में मिलकर काम करना है।

BVI के अधिकारियों की खास दिलचस्पी भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) भुगतान सिस्टम को जानने में है। वे इसे अपने डिजिटल भुगतान सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए एक बेहतरीन मॉडल के तौर पर देख रहे हैं।

इस दौरान दोनों पक्षों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और ऊर्जा संक्रमण जैसे वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। सोसाइटी ऑफ इंडियन लॉ फर्म्स (SILF) के अध्यक्ष ललित भसीन ने जोर देकर कहा कि वे दोनों देशों के विशिष्ट नियमों का सम्मान करते हुए आपसी कानूनी संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं।