ब्रिटेन सरकार BT में सुनील मित्तल की 25 फीसदी से ज्यादा हिस्सेदारी पर लगाएगी रोक 

समीक्षा के बाद सरकार ने हिस्सेदारी को दी मंजूरी

2024 में मित्तल की कंपनी ने अल्टिस के संस्थापक पैट्रिक द्रही से BT में 24.5 फीसदी हिस्सेदारी हासिल की थी, जिससे वह कंपनी में एक रणनीतिक निवेशक बन गए।

मित्तल के निवेश के बाद से BT के शेयरों की कीमत में 55 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। उन्हें कंपनी के बोर्ड में 2 सीटें मिलीं और उन्होंने BT के बदलाव के कार्यक्रम को अपना समर्थन भी दिया, लेकिन सरकार ने उनकी इस हिस्सेदारी को मंजूरी देने से पहले एक गहन सुरक्षा समीक्षा की थी।

अधिकारियों का कहना है कि यह किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है, बल्कि देश के महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को अपने नियंत्रण में रखने के बारे में है।