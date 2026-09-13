BRICS समिट में AI और सप्लाई चेन में सहयोग बढ़ाने की योजना पेश

BRICS देश अपनी सप्लाई चेन को और भरोसेमंद बनाना चाहते हैं, जिससे खाने और ऊर्जा जैसी जरूरी चीजों की आपूर्ति में कोई दिक्कत न आए।

काउंसिल के चेयरमैन जय श्रॉफ ने बताया कि खाना, ईंधन और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में अपनी ताकतें मिलाकर सदस्य देश और भी मजबूत वैल्यू चेन तैयार कर सकते हैं।

वे AI के क्षेत्र में भी ज्यादा मिलकर काम करने पर जोर दे रहे हैं, जिससे सदस्य देश प्रतिस्पर्धा में बने रह सकें। साथ ही वे पर्यावरण के अनुकूल समाधानों को भी बढ़ावा दे रहे हैं, जिनमें ग्रीन हाइड्रोजन जैसे प्रोजेक्ट शामिल हैं। डिजिटल व्यापार को भी आसान बनाने पर जोर दिया जा रहा है, जैसे पेपरलेस सिस्टम का इस्तेमाल। इन सभी बातों पर इस सप्ताह हुए BRICS बिजनेस फोरम में चर्चा की गई।