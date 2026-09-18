स्पेस-X से OpenAI में शामिल हुए ब्रायन मैकार्थी, संभालेंगे ग्लोबल सेल्स की कमान

मैकार्थी की नियुक्ति OpenAI के मुख्य आय अधिकारी डाली राजिक के कार्यकाल की पहली बड़ी नियुक्तियों में शामिल है।

राजिक ने 24 अगस्त को कंपनी में पद संभाला था। मैकार्थी के लिए यह पद विशेष रूप से बनाया गया है और वह किसी अधिकारी की जगह नहीं आए हैं।

जानकारी के मुताबिक, राजिक ने स्नोफ्लैक से मार्क फ्लेमिंग और जैमे पटेल को भी अपनी टीम में शामिल किया है। दोनों बिक्री विभाग में वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं।