स्पेस-X से OpenAI में शामिल हुए ब्रायन मैकार्थी, संभालेंगे ग्लोबल सेल्स की कमान
क्या है खबर?
OpenAI ने स्पेस-X के पूर्व अधिकारी ब्रायन मैकार्थी को अपनी टीम में शामिल किया है। उन्हें दुनियाभर की बिक्री संभालने वाले उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। मैकार्थी इससे पहले स्पेस-X में वैश्विक आय और फील्ड ऑपरेशन्स के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। वह अगस्त में कर्सर के अधिग्रहण के बाद स्पेस-X से जुड़े थे। इससे पहले उन्होंने रुब्रिक, थॉटस्पॉट, ऐपडायनामिक्स और क्विक में बड़ी बिक्री टीमों का नेतृत्व किया था।
टीम
डाली राजिक के साथ मिलकर बनाएंगे नई टीम
मैकार्थी की नियुक्ति OpenAI के मुख्य आय अधिकारी डाली राजिक के कार्यकाल की पहली बड़ी नियुक्तियों में शामिल है।
राजिक ने 24 अगस्त को कंपनी में पद संभाला था। मैकार्थी के लिए यह पद विशेष रूप से बनाया गया है और वह किसी अधिकारी की जगह नहीं आए हैं।
जानकारी के मुताबिक, राजिक ने स्नोफ्लैक से मार्क फ्लेमिंग और जैमे पटेल को भी अपनी टीम में शामिल किया है। दोनों बिक्री विभाग में वरिष्ठ पदों पर रह चुके हैं।
ध्यान
बड़ी कंपनियों तक AI पहुंचाने पर रहेगा ध्यान
OpenAI के अनुसार, मैकार्थी कंपनी की बिक्री व्यवस्था को मजबूत करने और एंटरप्राइज कारोबार को आगे बढ़ाने में डाली राजिक की मदद करेंगे।
उनकी जिम्मेदारियों में विदेशों में कारोबार बढ़ाना भी शामिल होगा। दोनों अधिकारियों ने पहले ऐप डायनमिक्स में एक साथ काम किया था।
उस समय राजिक कंपनी के मुख्य आय अधिकारी थे, जबकि मैकार्थी बिक्री विभाग संभालते थे। बड़े कारोबारी ग्राहकों के बीच AI मॉडल का इस्तेमाल बढ़ाना OpenAI की प्रमुख प्राथमिकताओं में है।
AI
ग्राहकों के लिए सुरक्षित AI इस्तेमाल पर जोर
मैकार्थी ने नियुक्ति के बाद कहा कि वह OpenAI के नेतृत्व के एंटरप्राइज विस्तार से जुड़े विचारों से सहमत हैं।
उन्होंने कहा कि AI लोगों को कठिन काम आसान करने, बेहतर परिणाम पाने और नए अवसर खोजने में मदद कर सकता है। हालांकि, इस तकनीक का इस्तेमाल जिम्मेदारी के साथ होना चाहिए।
उन्होंने ग्राहकों को सुरक्षित तरीके से AI अपनाने में मदद करने, लोगों का नियंत्रण बनाए रखने और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसके लाभ पहुंचाने पर जोर दिया।