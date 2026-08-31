होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव से कच्चे तेल की कीमत में एक फीसदी से ज्यादा का उछाल

सोमवार (31 अगस्त) को कच्चे तेल के दामों में एक प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। यह वृद्धि तब हुई, जब होर्मुज जलडमरूमध्य में एक ईरानी द्वीप पर अमेरिका ने सैन्य हमला किया।

इस अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई की थी। इस घटना के बाद ब्रेंट क्रूड की कीमत 89.18 डॉलर (करीब 8,475 रुपये) प्रति बैरल हो गया। दूसरी तरफ, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) भी 84.32 डॉलर (करीब 8,000 रुपये) पर पहुंच गया। तेल के दामों में आई इस तेजी से दुनियाभर में तेल की सप्लाई में रुकावट आने की आशंकाएं बढ़ गई हैं।