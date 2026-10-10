होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव से कच्चा तेल फिर 100 डॉलर के पार

तेल की आवाजाही के लिए एक बेहद अहम रास्ता होर्मुज जलडमरूमध्य में सुरक्षा खतरों और टैंकरों पर हमलों की घटनाएं बढ़ गई हैं। इन्हीं वजहों से तेल भेजने का खर्च बढ़ गया है और बाजार में घबराहट बनी हुई है।

हालांकि, सऊदी अरब की पाइपलाइन ठीक होने से एक वैकल्पिक रास्ता मिल गया है, जिससे थोड़ी राहत मिली है। फिर भी, हालात अभी भी अस्थिर बने हुए हैं।

अपनी जरूरत का ज्यादातर तेल बाहर से आयात करने वाले भारत जैसे देश के लिए यह ऊंचा दाम और मजबूत अमेरिकी डॉलर मिलकर ईंधन को और महंगा कर सकते हैं। इसका सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा।