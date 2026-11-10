ब्रेंट क्रूड 92 डॉलर के नीचे फिसला

ब्रेंट क्रूड 92 डॉलर के नीचे फिसला, क्यों लगातार गिर रही हैं कच्चे तेल की कीमतें?

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:58 pm Nov 10, 202602:58 pm

क्या है खबर?

दुनियाभर में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी है। आज (10 नवंबर) ब्रेंट क्रूड का भाव 0.98 प्रतिशत यानी 90 सेंट गिरकर 91.66 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया। पिछले हफ्ते भी इसकी कीमत में 12.50 प्रतिशत यानी 13.09 डॉलर की कमी आई थी। यह अगस्त के आखिर के बाद इसका सबसे निचला स्तर है। वहीं, अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड 1.16 प्रतिशत गिरकर 85.84 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था।