कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट, 95 डॉलर से नीचे फिसले

अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) का अनुमान है कि इस साल की चौथी तिमाही में दुनिया में तेल का अधिशेष रहेगा। एजेंसी को उम्मीद है कि इस दौरान कच्चे तेल की आपूर्ति मांग से करीब 17 लाख बैरल प्रतिदिन (bpd) ज्यादा होगी।

तेल की यह अतिरिक्त उपलब्धता मुख्य तौर पर मध्य पूर्व से बढ़े हुए निर्यात और अमेरिका के उन कदमों की वजह से होगी, जिनमें विदेशी जहाजों को अमेरिकी बंदरगाहों के बीच तेल ले जाने की अनुमति दी गई है।

हालांकि, विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे अहम इलाकों में अगर, तनाव बढ़ता है तो यह स्थिति रातों-रात बदल सकती है।