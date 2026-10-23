ब्रेंट पहुंचा 113 डॉलर के पार

ब्रेंट पहुंचा 113 डॉलर के पार, क्या है कच्चे तेल की कीमत में तेजी की वजह?

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:39 pm Oct 23, 202601:39 pm

क्या है खबर?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का सिलसिला जारी है। आज (23 अक्टूबर) भी तेल की कीमतों में बढ़त दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड 0.5 फीसदी चढ़कर 113.75 डॉलर प्रति बैरल पहुंच गया, जबकि अमेरिकी WTI क्रूड 0.7 फीसदी की तेजी के साथ 100.13 डॉलर पर पहुंच गया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और वैश्विक स्तर पर तेल की सप्लाई प्रभावित होने की आशंका से कीमतों में उछाल आया है।