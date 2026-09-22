4 सत्रों की गिरावट के बाद ब्रेंड क्रूड 100 डॉलर के पार पहुंचा
मंगलवार (22 सितंबर) को कच्चे तेल की कीमतों में तेजी लौट आई। ब्रेंट क्रूड कई दिनों की गिरावट के बाद 101 डॉलर (करीब 9,595 रुपये) प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया।
बाजार की निगाहें संयुक्त राष्ट्र (UN) में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत पर टिकी हैं। भारत में भी कच्चे तेल का फ्यूचर भाव बढ़कर 8,915 रुपये पर आ गया।
सऊदी अरामको ने दी आपूर्ति घटने की चेतावनी
कीमतें बढ़ने के बावजूद पिछले सप्ताह सऊदी अरब की पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन पर हुए ड्रोन हमलों के बाद से अभी भी काफी चिंता बनी हुई है।
सऊदी अरामको ने यूरोपीय खरीदारों को चेतावनी दी है कि कच्चे तेल की आपूर्ति कम हो सकती है। फिलहाल वह होर्मुज जलडमरूमध्य से ज्यादा तेल भेज रहा है, ताकि आपूर्ति बनी रहे।
इस बीच, ईरान, अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत के लिए अपनी शर्तें तय कर रहा है। ऐसे में कच्चे तेल के बाजार पर नजर रखने वालों को आगे और भी उठापटक देखने को मिल सकती है।