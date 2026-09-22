4 सत्रों की गिरावट के बाद ब्रेंड क्रूड 100 डॉलर के पार पहुंचा

कीमतें बढ़ने के बावजूद पिछले सप्ताह सऊदी अरब की पूर्व-पश्चिम पाइपलाइन पर हुए ड्रोन हमलों के बाद से अभी भी काफी चिंता बनी हुई है।

सऊदी अरामको ने यूरोपीय खरीदारों को चेतावनी दी है कि कच्चे तेल की आपूर्ति कम हो सकती है। फिलहाल वह होर्मुज जलडमरूमध्य से ज्यादा तेल भेज रहा है, ताकि आपूर्ति बनी रहे।

इस बीच, ईरान, अमेरिका के साथ किसी भी बातचीत के लिए अपनी शर्तें तय कर रहा है। ऐसे में कच्चे तेल के बाजार पर नजर रखने वालों को आगे और भी उठापटक देखने को मिल सकती है।