OPEC+ की उत्पादन बढ़ाने की घोषणा के बाद भी उछले तेल के दाम बिज़नेस Jul 07, 2026

कच्चे तेल की कीमतें एक बार फिर बढ़ने लगी हैं। ब्रेंट क्रूड 72.29 डॉलर (करीब 6,700 रुपये) प्रति बैरल पर पहुंच गया है, वहीं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) भी 68.84 डॉलर (करीब 6,400 रुपये) के साथ उसके करीब है। यह बढ़ोतरी तब हुई है, जब OPEC+ (ओपेक प्लस) ने घोषणा की है कि वे अगस्त से और भी अधिक तेल का उत्पादन करेंगे।

इसका मकसद मध्य पूर्व में हाल के तनावों और उत्पादन में आए बदलावों के बाद बाजार में संतुलन लाना है।