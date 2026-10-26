AI के कारण 2030 तक भारत में मध्यम स्तर के पेशेवरों की होगी कमी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) जैसे-जैसे वैश्विक स्तर और भारत में कार्यबल के स्वरूप को बदल रहा है, BOTS.Ai के निदेशक निखार अरोड़ा ने चेतावनी दी है कि शुरुआती स्तर के कार्यों को ऑटोमेट करने से काम के दौरान सीखने के अवसर सीमित हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2030 तक भारतीय कंपनियों को AI इंजीनियर्स की तुलना में अनुभवी मध्यम स्तर के पेशेवर ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। दरअसल, AI के आने से शुरुआती स्तर के कई काम (रिज्यूम छांटना और पॉलिसी से जुड़े सवालों के जवाब देना) AI करने लगा है, जिसकी वजह से कम लोगों को ऐसा व्यावहारिक अनुभव मिल पाता है, जो उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए जरूरी होता है।