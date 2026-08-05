शेयर बाजार: RBI की बैठक से पहले सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल

मुख्य सूचकांकों के मुकाबले बड़े बाजारों ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.59 फीसदी की बढ़त हुई और निफ्टी स्मॉलकैप 100 भी 0.74 फीसदी ऊपर चढ़ा।

रियल एस्टेट के शेयरों ने 1.71 फीसदी की बढ़त के साथ सबसे आगे रहकर प्रदर्शन किया, जबकि ऑटो और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली।

दूसरी ओर, शुरुआती कारोबार में स्वास्थ्य और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता सामान (FMCG) के शेयरों में थोड़ी नरमी दिखी।

वैश्विक बाजारों में तेजी और कच्चे तेल के कम दाम ने निवेशकों के रुझान को सकारात्मक बनाए रखा है।