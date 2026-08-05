शेयर बाजार: RBI की बैठक से पहले सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल
बुधवार (5 अगस्त) को भारतीय शेयर बाजार की शुरुआत बेहद अच्छी रही। सेंसेक्स 451.73 अंक उछलकर 78,880.68 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी भी बढ़त के साथ 24,635.50 के स्तर पर कारोबार कर रहा था। इस अच्छी शुरुआत के पीछे दुनियाभर के बाजारों में सकारात्मक रुझान, कच्चे तेल के दामों में गिरावट और विदेशी निवेश की लगातार आवक जैसे मुख्य कारण रहे।
अब सबकी नजरें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की अहम नीतिगत घोषणा पर टिकी हैं।
रियल एस्टेट के शेयर सबसे आगे
मुख्य सूचकांकों के मुकाबले बड़े बाजारों ने ज्यादा अच्छा प्रदर्शन किया। निफ्टी नेक्स्ट 50 में 0.59 फीसदी की बढ़त हुई और निफ्टी स्मॉलकैप 100 भी 0.74 फीसदी ऊपर चढ़ा।
रियल एस्टेट के शेयरों ने 1.71 फीसदी की बढ़त के साथ सबसे आगे रहकर प्रदर्शन किया, जबकि ऑटो और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के शेयरों में भी अच्छी खरीदारी देखने को मिली।
दूसरी ओर, शुरुआती कारोबार में स्वास्थ्य और तेजी से बढ़ते उपभोक्ता सामान (FMCG) के शेयरों में थोड़ी नरमी दिखी।
वैश्विक बाजारों में तेजी और कच्चे तेल के कम दाम ने निवेशकों के रुझान को सकारात्मक बनाए रखा है।