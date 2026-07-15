भारतीय शेयर बाजार की जबरदस्त शुरुआत, सेंसेक्स 500 अंक चढ़ा

आज फाइनेंशियल शेयरों ने बाजार की कमान संभाली। निजी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर लगातार ऊपर चढ़ रहे थे। इसके उलट, IT शेयरों के लिए सुबह अच्छी नहीं रही और IT इंडेक्स करीब 1.5 फीसदी नीचे आ गया।

पूरे बाजार का यह खुशनुमा माहौल एशिया और वॉल स्ट्रीट के बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों की वजह से बना। इस सप्ताह तेल के दाम बहुत ऊपर-नीचे हुए थे, लेकिन आज वे स्थिर रहे।

बाजार के जानकारों के मुताबिक, जो लोग अभी शेयर बाजार की चाल पर नजर रख रहे हैं, उन्हें बैंकिंग और ऑटो शेयरों पर खास ध्यान देना चाहिए।