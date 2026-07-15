भारतीय शेयर बाजार की जबरदस्त शुरुआत, सेंसेक्स 500 अंक चढ़ा
भारतीय शेयर बाजार ने बुधवार (15 जुलाई) को जोरदार शुरुआत की। सेंसेक्स 500 से ज्यादा अंक उछलकर 77,557.70 पर पहुंच गया, वहीं निफ्टी ने भी 24,150 का आंकड़ा पार कर लिया।
इन्हीं 2 सूचकांकों में नहीं, बल्कि पूरे बाजार में तेजी का माहौल था। निफ्टी नेक्स्ट 50, बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे बड़े सूचकांकों में भी 0.6 फीसदी तक की बढ़त दर्ज की गई।
बैंकिंग शेयरों में आई तेजी
आज फाइनेंशियल शेयरों ने बाजार की कमान संभाली। निजी बैंक और फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर लगातार ऊपर चढ़ रहे थे। इसके उलट, IT शेयरों के लिए सुबह अच्छी नहीं रही और IT इंडेक्स करीब 1.5 फीसदी नीचे आ गया।
पूरे बाजार का यह खुशनुमा माहौल एशिया और वॉल स्ट्रीट के बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों की वजह से बना। इस सप्ताह तेल के दाम बहुत ऊपर-नीचे हुए थे, लेकिन आज वे स्थिर रहे।
बाजार के जानकारों के मुताबिक, जो लोग अभी शेयर बाजार की चाल पर नजर रख रहे हैं, उन्हें बैंकिंग और ऑटो शेयरों पर खास ध्यान देना चाहिए।