बोनफायग्लियोली ट्रांसमिशंस के शेयर की कीमत 558-586 रुपये के बीच होगी

बोनफायग्लियोली ट्रांसमिशंस कंपनी जल्द ही अपना आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) ला रही है। इसके शेयर का दाम 558 से 586 रुपये तय किया गया है।

कंपनी 4.32 करोड़ मौजूदा शेयर बेचकर 2,533 करोड़ रुपये तक जुटाने की तैयारी में है। इस बार कोई नया शेयर जारी नहीं किया जा रहा है, यानि वह पुराने शेयर बेच रही है।

अगर, आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो 15 से 19 अक्टूबर के बीच आवेदन कर सकते हैं।