बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश के बाद सिप्ला का लाइसेंस बहाल

FDA ने सिप्ला का लाइसेंस असल में रिएक्शन प्लस टैबलेट की पैकेजिंग में दिक्कतें और स्टॉक में गड़बड़ी जैसे मुद्दों को लेकर रद्द किया था। हालांकि, कंपनी के उत्पाद की सुरक्षा से जुड़ा कोई आरोप नहीं था।

सिप्ला ने इस कदम को कोर्ट में चुनौती दी थी। कंपनी का कहना था कि उसे अपनी बात रखने का उचित मौका मिलना चाहिए।

अब FDA का कहना है कि कोई भी आखिरी फैसला लेने से पहले वह पूरी प्रक्रिया का पालन करेगा। इसका मतलब है कि अभी भी मामले की जांच जारी है, लेकिन अब इसमें पारदर्शिता भी बढ़ती दिख रही है।