बोइंग को अमेरिकी नौसेना से मिला नए लड़ाकू विमान बनाने का अनुबंध

F/A-XX का चौड़ा डिजाइन इसे ज्यादा हथियार और ईंधन ले जाने की सुविधा देगा, जिससे यह 700 नॉटिकल मील (करीब 1,300 किलोमीटर) तक उड़ान भर सकेगा।

इसके डिजाइन में एयरोडायनामिक चाइन का इस्तेमाल किया गया है, जो रडार सिग्नलों को मोड़कर इसकी स्टील्थ क्षमता को बढ़ाती है। यह एक ऐसी सैन्य तकनीक है, जिसके जरिए विमानों, जहाजों और मिसाइलों को दुश्मन के रडार, इंफ्रारेड और सोनार की पकड़ में आने से बचाया जाता है। साथ ही, इसमें पारंपरिक टेल की जगह पंखों पर आधारित कंट्रोल सिस्टम दिया गया है।

इसके अलावा, कम ऊंचाई वाली कैनोपी और एडवांस सेंसर्स की वजह से पायलट्स को अपने आस-पास की बेहतर जानकारी मिलेगी और इससे विमान की स्टील्थ क्षमता पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा।