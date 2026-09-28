बोइंग विमानों में सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के बाद अकासा एयर ने सुरक्षा का दिलाया भरोसा

अकासा एयर ने यात्रियों को भरोसा दिलाया है कि उनकी उड़ानें पूरी तरह सुरक्षित हैं। यह भरोसा ऐसे समय में आया है, जब बोइंग ने अपने कुछ 737 मैक्स विमानों में एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी का जिक्र किया है।

इस गड़बड़ी से खास लैंडिंग स्थितियों के दौरान ऑटोमेटेड फ्लाइट गाइडेंस पर असर पड़ता है। एयरलाइन ने कहा है कि वह बोइंग के साथ मिलकर इस समस्या को सुलझाने के लिए काम कर रही है। अकासा एयर ने यह भी आश्वस्त किया है कि मौजूदा सभी उड़ानें तय नियमों के तहत सुरक्षित रूप से जारी रहेंगी।