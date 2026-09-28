बोइंग विमानों में सॉफ्टवेयर गड़बड़ी के बाद अकासा एयर ने सुरक्षा का दिलाया भरोसा
अकासा एयर ने यात्रियों को भरोसा दिलाया है कि उनकी उड़ानें पूरी तरह सुरक्षित हैं। यह भरोसा ऐसे समय में आया है, जब बोइंग ने अपने कुछ 737 मैक्स विमानों में एक सॉफ्टवेयर गड़बड़ी का जिक्र किया है।
इस गड़बड़ी से खास लैंडिंग स्थितियों के दौरान ऑटोमेटेड फ्लाइट गाइडेंस पर असर पड़ता है। एयरलाइन ने कहा है कि वह बोइंग के साथ मिलकर इस समस्या को सुलझाने के लिए काम कर रही है। अकासा एयर ने यह भी आश्वस्त किया है कि मौजूदा सभी उड़ानें तय नियमों के तहत सुरक्षित रूप से जारी रहेंगी।
10 सालों के लिए 226 विमानों का ऑर्डर दिया
यह तकनीकी गड़बड़ी अकासा एयर के विस्तार की रफ्तार को धीमा नहीं कर पाएगी। एयरलाइन ने 2022 में अपना परिचालन शुरू किया था और तब से अब तक उसने 43 बोइंग 737 मैक्स जेट विमानों का बेड़ा तैयार कर लिया है।
इसके अलावा, एयरलाइन ने अगले 10 सालों के लिए 226 और विमानों का ऑर्डर भी दिया है। एयरलाइन का लक्ष्य मार्च 2027 तक अपनी यात्री क्षमता को काफी बढ़ाना है। इस विस्तार के साथ-साथ कंपनी सुरक्षा और परिचालन को सुचारू बनाए रखने पर भी पूरा ध्यान दे रही है।