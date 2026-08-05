AI के कारण बदलेगा अमीरों का खर्च करने का तरीका, BNP परिबास का चौंकाने वाला अनुमान

फ्रांसीसी यूनिवर्सल बैंक BNP परिबास का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की वजह से भारत के धनी लोगों के खर्च करने का तरीका काफी हद तक बदल सकता है।

उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर, AI की वजह से व्हाइट-कॉलर नौकरियों में कमी आती है तो इसका असर सबसे पहले फास्ट फूड और क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर दिख सकता है।

हालांकि, वस्तु एवं सेवा कर (GST), इनकम टैक्स में कटौती और ब्याज दरों को कम करने जैसे सरकारी कदम इस संभावित असर को झेलने में काफी हद तक सहारा देंगे।