BMW करेगी 8,000 कर्मचारियों की छंटनी

BMW करेगी 8,000 कर्मचारियों की छंटनी, इन विभागों पर पड़ेगा असर

लेखन बिश्वजीत कुमार 05:07 pm Jul 29, 202605:07 pm

क्या है खबर?

जर्मनी की दिग्गज कार बनाने वाली कंपनी BMW अपने हजारों कर्मचारियों की छंटनी करने वाली है। समाचार एजेंसी AFP की रिपोर्ट के अनुसार, BMW अगले एक साल में करीब 8,000 कर्मचारियों को नौकरी से निकालने वाली है। कंपनी ने लक्ष्य रखा है कि वह 2027 के अंत तक छंटनी की यह प्रक्रिया पूरी कर लेगी। बताया जा रहा है कि यह कदम खर्च कम करने और कारोबार को अधिक मजबूत बनाने की योजना का हिस्सा है।