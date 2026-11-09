ब्लूस्टोन की त्योहारी सीजन में ज्वैलरी बिक्री 45 फीसदी उछली

इस बढ़ोतरी का एक बड़ा कारण रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली ज्वैलरी और किफायती विकल्पों की बढ़ती मांग थी। कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव सिंह कुशवाहा ने बताया कि उनका डिजाइन पर खास ध्यान देने वाला तरीका उन ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहा है, जो कम बजट में भी स्टाइलिश ज्वैलरी खरीदना चाहते हैं।

उन्होंने कहा, "इस त्योहारी सीजन में ज्यादा ग्राहकों ने ब्लूस्टोन को चुना, जिससे पता चलता है कि हमारे डिजाइन आधारित प्रोडक्ट कितने मजबूत हैं और हम अलग-अलग कीमत पर कितनी तरह की ज्वैलरी पेश कर पाते हैं।"