अगले महीने से महंगे हो सकते हैं AC-टीवी, 5-8 फीसदी तक बढ़ेंगे दाम

कुछ डीलर्स के पास अभी भी पुरानी कीमतों वाला स्टॉक मौजूद है। अगर, आप जल्द खरीदारी करते हैं, खासकर त्योहारों के मौसम में तो आपको अच्छी डील मिल सकती है।

हायर के अध्यक्ष एनएस सतीश ने चेतावनी दी है कि अगर, लागत लगातार बढ़ती रही तो कीमतों में और बढ़ोतरी हो सकती है, वहीं इस साल त्योहारों पर ज्यादातर लोग पिछले साल के मुकाबले 50,000 रुपये से ज्यादा खर्च करने की योजना बना रहे हैं।