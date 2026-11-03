BLS पॉलिमर्स के शेयर पहले ही दिन 65 फीसदी उछलकर निवेशकों को किया मालामाल
BLS पॉलिमर्स ने शेयर बाजार में धमाकेदार शुरुआत की है। कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 248 रुपये पर खुले, जो इसके 150 रुपये के इश्यू प्राइस से सीधे 65 फीसदी ज्यादा थे।
कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को जबरदस्त मांग मिली। इसे 241.22 गुना सब्सक्रिप्शन मिला और कंपनी ने 27-29 अक्टूबर के बीच ताजा फंड के तौर पर 255 करोड़ रुपये जुटाए।
संस्थागत निवेशकों ने किया 200 गुना सब्सक्राइब
यह IPO केवल लोकप्रिय ही नहीं हुआ, बल्कि इसे हर तरफ से जबरदस्त दिलचस्पी मिली। बड़े संस्थागत निवेशकों ने अपने हिस्से के लिए 200 गुना अधिक आवेदन किए।
गैर-संस्थागत निवेशकों ने इसे और भी आगे बढ़ाया और 559.2 गुना तक सब्सक्रिप्शन दिया, वहीं खुदरा निवेशकों ने भी पूरे जोश के साथ इसमें हिस्सा लिया और उनके लिए 128 गुना सब्सक्रिप्शन दर्ज हुआ।
मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के विस्तार की योजना
कंपनी इस निर्गम से जुटाए गए इन पैसों से गोवा में अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का विस्तार करने और अपने ऑपरेशंस को बढ़ाने की योजना बना रही है।