BLS पॉलिमर्स के शेयर पहले ही दिन 65 फीसदी उछलकर निवेशकों को किया मालामाल

BLS पॉलिमर्स ने शेयर बाजार में धमाकेदार शुरुआत की है। कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर 248 रुपये पर खुले, जो इसके 150 रुपये के इश्यू प्राइस से सीधे 65 फीसदी ज्यादा थे।

कंपनी के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) को जबरदस्त मांग मिली। इसे 241.22 गुना सब्सक्रिप्शन मिला और कंपनी ने 27-29 अक्टूबर के बीच ताजा फंड के तौर पर 255 करोड़ रुपये जुटाए।