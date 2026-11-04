BLS पॉलीमर्स के शेयर लिस्टिंग के बाद दे रहे 92 फीसदी मुनाफा

कंपनी का 255 करोड़ रुपये का IPO निवेशकों के बीच जबरदस्त लोकप्रिय रहा। यह अपनी कीमत से 241.22 गुना ज्यादा सब्सक्राइब हुआ।

अब जब कंपनी के पास नए फंड आ गए हैं तो BLS पॉलीमर्स की योजना गोवा स्थित अपने प्लांट में उत्पादन बढ़ाने की है। कंपनी पूरे भारत में अपने कारोबार को फैलाएगी और अमेरिका, जर्मनी जैसे देशों को निर्यात भी करेगी।

टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे उद्योगों के लिए कस्टम पॉलीमर बनाने पर खास जोर देते हुए कंपनी 2031 तक भारत के तेजी से बढ़ते पॉलीमर बाजार की रफ्तार का पूरा फायदा उठाना चाहती है।