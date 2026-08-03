ब्लूमबर्ग इंडेक्स में शामिल होने में देरी से गिरे भारतीय बॉन्ड

ब्लूमबर्ग ने सोमवार को भारतीय सरकारी बॉन्ड को अपने ग्लोबल इंडेक्स में शामिल करने का फैसला टाल दिया। इस खबर के बाद बॉन्ड की कीमतों में गिरावट आ गई।

10 साल के बॉन्ड की यील्ड 6.8343 फीसदी से बढ़कर 6.8583 फीसदी पर पहुंच गई। ऐसा तब हुआ, जब भारत ने हाल ही में विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई बड़े कदम उठाए थे।