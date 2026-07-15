क्रिप्टोकरेंसी ने बदला सोना, तेल और तांबे के व्यापार का तरीका

2026 में टोकनाइज्ड एसेट्स का कुल मूल्य 33.5 अरब डॉलर (करीब 3,100 अरब रुपये) तक जा पहुंचा, वहीं केवल 3 महीनों में डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग का आंकड़ा 524.8 अरब डॉलर (करीब 50,000 अरब रुपये) तक उछल गया।

इस टोकनाइजेशन के क्षेत्र में सोने का दबदबा साफ दिखता है। टोकनाइज्ड कमोडिटी के कुल मूल्य का 95 फीसदी से ज्यादा हिस्सा टेदर गोल्ड (XAUT) और पैक्स गोल्ड (PAXG) जैसे सोने के टोकन से ही आता है।

चांदी भी अपनी मजबूत स्थिति बनाए हुए है, जबकि कच्चा तेल और तांबा भी तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग ब्लॉकचेन तकनीक से मिलने वाले सुरक्षित और 24 घंटे चलने वाले व्यापार के फायदों को समझ रहे हैं।