ब्लिस GVS फार्मा के शेयरों में 170 फीसदी से ज्यादा की रिकॉर्ड तेजी बिज़नेस Jun 03, 2026

ब्लिस GVS फार्मा के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। सिर्फ एक महीने में ही ये 61 फीसदी ऊपर चढ़ गए हैं और इस साल तो इन्होंने 170 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

अनूपम रासायन इंडिया को कंपनी में 74.2 फीसदी हिस्सेदारी खरीदने की हरी झंडी मिलने के बाद कंपनी चर्चाओं में आई है।

इसके बाद 2 जून को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के नियमों के पालन से जुड़ी एक फाइलिंग भी सामने आई, जिस पर 3 जून को बाजार ने अच्छी प्रतिक्रिया दी।

इस फाइलिंग ने निवेशकों को कंपनी की गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय मानकों का भरोसा दिलाया और इसी वजह से शेयर और भी तेजी से ऊपर चढ़े।