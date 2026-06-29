अमेजन की क्विक कॉमर्स कारोबार बढ़ाने की तैयारी, ब्लिंकिट-स्विगी को लगा घाटा

अमेजन की क्विक कॉमर्स कारोबार बढ़ाने की तैयारी, ब्लिंकिट-स्विगी को लगा घाटा
एक साल पहले अमेजन ने भारत के क्विक कॉमर्स बाजार में कदम रखा था और अब उसने अपने कारोबार को और बढ़ाने का ऐलान किया है।
इसका असर तुरंत दिखना शुरू हो गया है। ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट का बाजार मूल्य 15 अरब डॉलर (करीब 1,400 अरब रुपये) से भी ज्यादा घट गया है।
अमेजन जैसे नए खिलाड़ियों के आने से यह मुकाबला और भी तेज हो गया है। इस दौड़ में टिके रहने के लिए जेप्टो एक अरब डॉलर (करीब 90 अरब रुपये) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की तैयारी में है, लेकिन अमेजन के मैदान में उतरने से मुकाबला अब और कड़ा हो गया है।
क्विक कॉमर्स कंपनियां बढ़ा रहीं अपना नेटवर्क
अमेजन नाउ अब 15 से बढ़कर 300 से भी ज्यादा शहरों में अपनी सेवाएं पहुंचाने की योजना बना रहा है। कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और क्लाउड टेक्नोलॉजी में 13 अरब डॉलर (करीब 1,200 अरब रुपये) का बड़ा निवेश कर रही है।
फ्लिपकार्ट मिनट्स भी पीछे नहीं है, उसका लक्ष्य जल्द ही 1,500 डार्क स्टोर्स बनाना है, वहीं दूसरी तरफ, रिलायंस जियोमार्ट 1,200 से ज्यादा शहरों में 3,100 से भी ज्यादा स्टोर्स के साथ अपनी मजबूत पहुंच बनाए हुए है, जो ब्लिंकिट और स्विगी से काफी आगे है।