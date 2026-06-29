अमेजन की क्विक कॉमर्स कारोबार बढ़ाने की तैयारी, ब्लिंकिट-स्विगी को लगा घाटा बिज़नेस Jun 29, 2026

एक साल पहले अमेजन ने भारत के क्विक कॉमर्स बाजार में कदम रखा था और अब उसने अपने कारोबार को और बढ़ाने का ऐलान किया है।

इसका असर तुरंत दिखना शुरू हो गया है। ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट का बाजार मूल्य 15 अरब डॉलर (करीब 1,400 अरब रुपये) से भी ज्यादा घट गया है।

अमेजन जैसे नए खिलाड़ियों के आने से यह मुकाबला और भी तेज हो गया है। इस दौड़ में टिके रहने के लिए जेप्टो एक अरब डॉलर (करीब 90 अरब रुपये) का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (IPO) लाने की तैयारी में है, लेकिन अमेजन के मैदान में उतरने से मुकाबला अब और कड़ा हो गया है।