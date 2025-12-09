क्विक कॉमर्स सेक्टर को लेकर ब्लिंकिट के CEO अलबिंदर ढींडसा ने दी यह चेतावनी

भारत की सबसे बड़ी क्विक कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट के CEO अलबिंदर ढींडसा ने इस सेक्टर को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। उनका कहना है कि कई कंपनियों के पास नकदी तेजी से खत्म हो रही है और इसका असर पूरे सेक्टर पर दिख सकता है। उन्होंने इशारा किया कि आने वाले समय में कई स्टार्टअप टिक नहीं पाएंगे। हालांकि, उन्होंने यह भी साफ किया कि उनकी कंपनी आगे भी विस्तार करेगी और नए बाजारों में निवेश जारी रखेगी।

आशंका सेक्टर में तेज गिरावट आने की आशंका ब्लिंकिट के CEO का कहना है कि यह बिजनेस अब तक लगातार फंडिंग पर टिका रहा है, लेकिन अब यह मॉडल अपनी सीमा पर पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि कंपनियों को जल्द ही यह तय करना होगा कि वे कब तक भारी नुकसान झेल सकती हैं। उनका मानना है कि इस असंतुलन की वजह से बड़ा करेक्शन तेजी से आ सकता है, जो कई लोगों को चौंका सकता है और बाजार की दिशा बदल सकता है।

कंपनियां कैश की कमी से बाहर हो सकती हैं कमजोर कंपनियां CEO ने बताया कि 10 मिनट में डिलीवरी जैसे मॉडल को चलाने के लिए भारी कैश की जरूरत होती है। मौजूदा हालात में वही कंपनियां टिक पाएंगी, जिनके पास मजबूत फंडिंग और बेहतर ऑपरेशन सिस्टम है। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में कमजोर कंपनियां बाजार से बाहर हो सकती हैं। यह करेक्शन तय करेगा कि कौन सी कंपनियां सच में मजबूत हैं और कौन सिर्फ डिस्काउंट के सहारे चल रही थीं।

