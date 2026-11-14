ब्लैकस्टोन की आंध्र प्रदेश में 11 अरब डॉलर से 2 डाटा सेंटर बनाने की योजना

यह मामला केवल सर्वर और डाटा स्टोरेज तक ही सीमित नहीं है। आंध्र प्रदेश एक बड़ा डिजिटल हब बनने का लक्ष्य लेकर चल रहा है। एयरट्रंक ने बताया है कि वह संसाधनों की चिंता को दूर करने के लिए कम पानी वाले, हवा से ठंडे होने वाले सिस्टम और औद्योगिक जल स्रोतों का इस्तेमाल करेगा।

राज्य के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी रिन्यूएबल एनर्जी और बेहतर जल प्रबंधन को बढ़ावा दे रहे हैं। इसके साथ ही गूगल भी यहां एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) हब में 15 अरब डॉलर (करीब 1,400 अरब रुपये) का निवेश कर रही है, जिससे लगता है कि आंध्र प्रदेश भारत के टेक भविष्य का नेतृत्व करने के लिए काफी गंभीर है।