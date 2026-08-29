अब बिटकॉइन को सीधे ETF में बदलने की मिलेगी सुविधा

ब्लैकरॉक के IBIT फंड ने इन स्वैप के जरिए पहले ही 5 अरब डॉलर (करीब 475 अरब रुपये) से ज्यादा का लेन-देन कर लिया है। मॉर्गन स्टेनली भी कहता है कि उनके बिटकॉइन ETF का 5 से 7 फीसदी हिस्सा इसी तरीके से आता है। यह तरीका ईथर और सोलाना जैसे दूसरे एसेट में भी लोकप्रिय हो रहा है।

इसके अलावा, जुलाई में, ब्लैकरॉक ने अपनी न्यूनतम स्वैप साइज को 2.5 करोड़ डॉलर (करीब 230 करोड़ रुपये) से घटाकर केवल 10 लाख डॉलर (करीब 950 लाख रुपये) कर दिया।

इससे ज्यादा दिग्गजों को जुड़ने का रास्ता खुल गया है क्योंकि क्रिप्टो धीरे-धीरे मुख्यधारा के फाइनेंस में घुलमिल रहा है।