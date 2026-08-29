अब बिटकॉइन को सीधे ETF में बदलने की मिलेगी सुविधा
ब्लैकरॉक और दूसरी बड़ी फाइनेंस कंपनियां अब बड़े बिटकॉइन रखने वालों के लिए एक बड़ी सुविधा दे रही हैं। वे सीधे अपने बिटकॉइन को एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) शेयरों में बदल सकते हैं, उन्हें पहले नकद में बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इस 'इन-काइंड' ट्रांजेक्शन से टैक्स लगने में देरी हो सकती है और हैक या क्रिप्टो खोने जैसे जोखिम भी कम हो जाते हैं।
IBIT ने संभाला बड़ा लेन-देन
ब्लैकरॉक के IBIT फंड ने इन स्वैप के जरिए पहले ही 5 अरब डॉलर (करीब 475 अरब रुपये) से ज्यादा का लेन-देन कर लिया है। मॉर्गन स्टेनली भी कहता है कि उनके बिटकॉइन ETF का 5 से 7 फीसदी हिस्सा इसी तरीके से आता है। यह तरीका ईथर और सोलाना जैसे दूसरे एसेट में भी लोकप्रिय हो रहा है।
इसके अलावा, जुलाई में, ब्लैकरॉक ने अपनी न्यूनतम स्वैप साइज को 2.5 करोड़ डॉलर (करीब 230 करोड़ रुपये) से घटाकर केवल 10 लाख डॉलर (करीब 950 लाख रुपये) कर दिया।
इससे ज्यादा दिग्गजों को जुड़ने का रास्ता खुल गया है क्योंकि क्रिप्टो धीरे-धीरे मुख्यधारा के फाइनेंस में घुलमिल रहा है।