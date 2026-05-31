पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से भारत में ब्लाब्लाकार का तेजी से बढ़ रहा कारोबार 

पेट्रोल-डीजल के दाम बढ़ने से भारत में ब्लाब्लाकार का तेजी से बढ़ रहा कारोबार
ईंधन की कीमतों में वृद्धि से कारपूलिंग को बढ़ावा मिलने के कारण भारत ब्लाब्लाकार का सबसे बड़ा बाजार बन गया है। इस साल इस प्लेटफॉर्म पर बड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। दुनियाभर से 6 लाख नए चालक इससे जुड़े, जो उम्मीद से कहीं ज्यादा थे।
देश में इसके 2 करोड़ यूजर हो गए हैं। 28 फरवरी से अब तक यात्रियों की संख्या में 40 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है।
ट्रिप रद्द होने की आ रही समस्या
शुरुआत में ब्लाब्लाकार की प्रगति की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, लेकिन महामारी के बाद इसकी गाड़ी पटरी पर आ गई। इसका श्रेय लोगों के पास अपनी कारों की संख्या बढ़ने, शहरों के विस्तार और हर जगह तेज 5G नेटवर्क की उपलब्धता को जाता है।
पिछले साल तक भारत ने ब्राजील और फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए इस प्लेटफॉर्म के लिए पहला स्थान हासिल कर लिया था। हालांकि, अभी भी कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं। यूजर ट्रिप रद्द होने की शिकायतें करते हैं।
साथ ही ब्लाब्लाकार ने अभी तक भारत में अपनी सेवाओं के लिए कोई शुल्क लेना शुरू नहीं किया है।