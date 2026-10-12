ETF से निकासी के बीच बिटकॉइन उछाल के साथ 84,000 डाॅलर के पार

पिछले सप्ताह बिटकॉइन ETF से 68.1 करोड़ डॉलर की निकासी हुई थी। यह दिखाता है कि कुछ निवेशक अभी भी सतर्क हैं, लेकिन इन सबके बावजूद विश्लेषकों का कहना है कि बिटकॉइन के लिए 82,000 डॉलर के ऊपर बने रहना बेहद जरूरी है।

अब सभी की नजर 14 अक्टूबर को आने वाले अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों पर है। ये आंकड़े एक बार फिर क्रिप्टो की कीमतों में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।