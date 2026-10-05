बिटकॉइन 8 महीने के उच्चतम स्तर के करीब पहुंचा, उतार-चढ़ाव का दौर जारी

अमेरिकी नौकरी आंकड़े थोड़ा नरम आने के बाद बिटकॉइन 86,000 डॉलर (करीब 81.5 लाख रुपये) के पार निकल गया है। इस खबर से निवेशकों को लगा कि ब्याज दरें शायद कम हो सकती हैं, जिसकी वजह से बिटकॉइन लगभग अपने 8 महीने के सबसे ऊंचे स्तर के पास पहुंच गया।

सोमवार (5 अक्टूबर) सुबह के शुरुआती कारोबार में इसकी कीमत 86,950 डॉलर (करीब 82.5 लाख रुपये) के करीब पहुंच गई थी, लेकिन फिर यह 86,000 डॉलर से नीचे आ गई। बिटकॉइन की यह उतार-चढ़ाव वाली चाल पिछले सप्ताह भी ऐसी ही देखी गई थी।