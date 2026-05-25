अमेरिका-ईरान शांति समझौते की संभावना से क्रिप्टोकरेंसी बाजार में लौटी रौनक बिज़नेस May 25, 2026

बिटकॉइन ने दमदार वापसी की है और अब यह 77,298 डॉलर (करीब 71 लाख रुपये) के स्तर पर आ गया है। पिछले 3 हफ्तों से इसमें भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा था।

अक्टूबर, 2025 के अपने सबसे ऊंचे स्तर से यह लगभग 39 फीसदी तक लुढ़क गया था।

इस वापसी की रफ्तार तब और तेज हो गई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जानकारी दी कि अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौता 'काफ़ी हद तक तय' हो चुका है। इस खबर से क्रिप्टो ट्रेडर्स को काफी राहत मिली।