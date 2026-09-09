बिटकॉइन ने गिरावट के बाद की वापसी, 78,900 डॉलर पर पहुंचा
बिटकॉइन 8 सितंबर को 77,666 डॉलर (करीब 74 लाख रुपये) तक गिर गया था, लेकिन बुधवार (9 सितंबर) तक यह वापस लगभग 78,900 डॉलर (करीब 75 लाख रुपये) पर पहुंच गया।
पिछले कुछ समय से इसकी कीमत काफी स्थिर रही है और इस सप्ताह इसमें लगभग 2 फीसदी से थोड़ी कम बढ़ोतरी दर्ज की गई है। फिलहाल, ट्रेडर अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों और फेड के ब्याज दर के फैसले पर पैनी नजर रख रहे हैं। ये फैसले 15-16 सितंबर को आने वाले हैं और दोनों ही अल्पावधि में बाजार में बड़ी हलचल मचा सकते हैं।
ग्रेस्केल ETF के बाद जेडकैश में 43 फीसदी का उछाल
इस सप्ताह जेडकैश में 43 फीसदी का जबरदस्त उछाल आया। ग्रेस्केल ने 25 अगस्त को अपना नया जेडकैश एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ZEC) लॉन्च किया था, जिसके बाद जेडकैश की कीमत 1,180 डॉलर (1.1 लाख रुपये) का आंकड़ा पार कर गई।
इस फंड में पहले से ही 50 करोड़ डॉलर (करीब 4,750 करोड़ रुपये) से ज्यादा के एसेट और 5.5 लाख से ज्यादा ZEC टोकन मौजूद हैं। यह कुल उपलब्ध जेडकैश का करीब 3 फीसदी है।
बड़े निवेश के आने के बाद जेडकैश अब 20 अरब डॉलर (करीब 1,900 अरब रुपये) के बाजार पूंजीकरण के साथ 10वीं सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बन गई है।