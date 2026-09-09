बिटकॉइन ने गिरावट के बाद की वापसी, 78,900 डॉलर पर पहुंचा

इस सप्ताह जेडकैश में 43 फीसदी का जबरदस्त उछाल आया। ग्रेस्केल ने 25 अगस्त को अपना नया जेडकैश एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ZEC) लॉन्च किया था, जिसके बाद जेडकैश की कीमत 1,180 डॉलर (1.1 लाख रुपये) का आंकड़ा पार कर गई।

इस फंड में पहले से ही 50 करोड़ डॉलर (करीब 4,750 करोड़ रुपये) से ज्यादा के एसेट और 5.5 लाख से ज्यादा ZEC टोकन मौजूद हैं। यह कुल उपलब्ध जेडकैश का करीब 3 फीसदी है।

बड़े निवेश के आने के बाद जेडकैश अब 20 अरब डॉलर (करीब 1,900 अरब रुपये) के बाजार पूंजीकरण के साथ 10वीं सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी बन गई है।