अमेरिकी चिप बिकवाली से बिटकॉइन 2 फीसदी गिरकर 77,000 डॉलर से फिसला
एशिया में मंगलवार (3 नवंबर) सुबह बिटकॉइन में 2 फीसदी की गिरावट आई और यह 77,000 डॉलर (करीब 73 लाख रुपये) से नीचे आ गया।
इस गिरावट से इसकी हाल की सारी बढ़त खत्म हो गई। यह गिरावट अमेरिकी चिप बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में आई भारी कमी और उससे जुड़ी क्रिप्टो करेंसी की बड़ी बिकवाली के चलते हुई।
जैसे-जैसे अमेरिकी मध्यावधि चुनाव करीब आ रहे हैं, निवेशक इस पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 4 नवंबर को आने वाले नतीजे बाजारों में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
कोस्पी 3 फीसदी से अधिक गिरा
चिप सेक्टर में आई इस मंदी का एशियाई बाजारों पर भी बुरा असर पड़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3 फीसदी से ज्यादा लुढ़क गया, वहीं MSCI एशिया पैसिफिक इंडेक्स में भी करीब एक फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।
अमेरिका का नैस्डैक 100 इंडेक्स अब अपने सबसे ऊंचे स्तर से 10 फीसदी नीचे आ चुका है। यहां तक कि चीन के केंद्रीय बैंक ने बाजार को संभालने की कोशिश की, लेकिन शेयरों में गिरावट जारी रही और युआन ने अपनी लगातार जीत का सिलसिला गंवा दिया। इस बीच कॉइन जैसे ZEC, HYPE, और SOL में भी तेज गिरावट आई।