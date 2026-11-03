अमेरिकी चिप बिकवाली से बिटकॉइन 2 फीसदी गिरकर 77,000 डॉलर से फिसला

चिप सेक्टर में आई इस मंदी का एशियाई बाजारों पर भी बुरा असर पड़ा। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3 फीसदी से ज्यादा लुढ़क गया, वहीं MSCI एशिया पैसिफिक इंडेक्स में भी करीब एक फीसदी की गिरावट दर्ज की गई।

अमेरिका का नैस्डैक 100 इंडेक्स अब अपने सबसे ऊंचे स्तर से 10 फीसदी नीचे आ चुका है। यहां तक कि चीन के केंद्रीय बैंक ने बाजार को संभालने की कोशिश की, लेकिन शेयरों में गिरावट जारी रही और युआन ने अपनी लगातार जीत का सिलसिला गंवा दिया। इस बीच कॉइन जैसे ZEC, HYPE, और SOL में भी तेज गिरावट आई।