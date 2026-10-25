ईरान-अमेरिका तनाव से क्रिप्टो बाजार में भूचाल, बिटकॉइन 79,700 डॉलर पर गिरा
ईरान से लगातार बढ़ते खतरों के चलते अमेरिका की ओर से मध्य पूर्व से अपने दूतावास और सैन्य कर्मियों को हटाए जाने के बाद शनिवार (25 अक्टूबर) को बिटकॉइन की कीमत 79,700 डॉलर (करीब 75 लाख रुपये) तक गिर गई।
दुनिया की सबसे बड़ी क्रिप्टोकरेंसी में यह 2.2 फीसदी की गिरावट पिछले एक महीने में इसका सबसे निचला स्तर है। इसके साथ ही ईथर, XRP और सोलाना जैसी अन्य प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी में भी 3 से 4 फीसदी तक की गिरावट दर्ज की गई।
क्रिप्टो निवेशकों में तनाव से चिंता
क्रिप्टो बाजार में यह बिकवाली तब देखने को मिली, जब यह खबर सामने आई कि ईरान, अमेरिकी कर्मियों पर हमला करने की योजना बना रहा है।
इसी के चलते अमेरिका ने बड़े पैमाने पर लोगों को वहां से निकाला और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सैन्य कार्रवाई की संभावना की भी बात कही।
इन वैश्विक तनावों ने क्रिप्टो निवेशकों को चिंता में डाल दिया है, जिसका असर यह हुआ कि सभी क्रिप्टोकरेंसी की कीमतें गिर गईं।