अमेरिका में महंगाई बढ़ने की आशंका से बिटकॉइन में आई गिरावट

बिटकॉइन एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) से 41.20 करोड़ डॉलर (करीब 3,900 करोड़ रुपये) का शुद्ध पूंजी निकासी हुई है। इथेरिम ETF को भी इसी तरह नुकसान झेलना पड़ा है।

जानकारों का मानना है कि बिटकॉइन के ये मौजूदा भाव अहम मोड़ हैं। बड़े निवेशक भले ही बिक्री कर रहे हों, लेकिन स्पॉट खरीदार और डेरिवेटिव ट्रेडर इसमें खरीदारी करने के लिए आगे आ रहे हैं। अब सबकी निगाहें जारी होने वाले अमेरिका के महंगाई के आंकड़ों पर टिकी हैं।

जियोटस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) विक्रम सुब्बुराज का मानना है कि यही आंकड़े तय करेंगे कि बिटकॉइन का अगला रुख क्या होगा?

उन्होंने कहा, "अगर, महंगाई के मुख्य आंकड़े 0.2 फीसदी के मासिक अनुमान से ज्यादा आते हैं तो इससे दिसंबर में फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर बढ़ाने की उम्मीदें मजबूत हो सकती हैं। ऐसे में बिटकॉइन के लिए 76,450 डॉलर (करीब 72.5 लाख रुपये) का स्तर पार करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि हाल में यहीं से इसकी तेजी रुक गई थी।"