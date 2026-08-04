कोल्डकार्ड संकट के बीच बिटकॉइन ने पकड़ी रफ्तार, 61 लाख रुपये के करीब पहुंचा
मंगलवार (4 अगस्त) को एशियाई बाजारों में बिटकॉइन ने फिर से वापसी की और 64,000 डॉलर (करीब 61 लाख रुपये) के करीब पहुंच गया।
यह एक दिन पहले 62,250 डॉलर (करीब 59 लाख रुपये) तक गिर गया था, लेकिन वहां से इसने उबरना शुरू किया।
पिछले 24 घंटों में इसमें 2 प्रतिशत का उछाल आया है और पूरे सप्ताह में भी यह हल्का ऊपर ही रहा है।
हालांकि, माहौल अभी भी थोड़ा तनावपूर्ण है। कोल्डकार्ड वॉलेट से लगातार हो रही निकासी के कारण बिटकॉइन में काफी नुकसान हुआ है, जिससे कई निवेशक परेशान हैं।
कोल्डकार्ड से करीब 450 बिटकॉइन निकले
यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या बिटकॉइन अमेरिकी कारोबारी सत्र के दौरान 63,000 डॉलर (करीब 60 लाख रुपये) के ऊपर टिक पाएगा।
वॉलेट से जुड़ी इतनी सारी समस्याओं के बावजूद बिटकॉइन की मांग काफी मजबूत बनी हुई है। क्रिप्टोकरेंसी ने कुछ देर के लिए उस स्तर को फिर पा लिया था और 64,000 डॉलर के ऊपर भी बना रहा, लेकिन फिर थोड़ा फिसल गया।
BNB (इस सप्ताह 5 प्रतिशत की बढ़त), XRP (2 प्रतिशत की बढ़त) और सोलाना (एक प्रतिशत से ज्यादा की बढ़त) जैसे दूसरे कॉइंस में भी तेजी दिखी। हालांकि, ईथर थोड़ा पीछे रह गया।
संशोधित आंकड़ों के मुताबिक, कोल्डकार्ड की हालिया निकासी से कुल 709 एड्रेस प्रभावित हुए हैं और करीब 449 बिटकॉइन निकाले गए हैं। यही वजह है कि अभी भी सुरक्षा एक बड़ा और अहम मुद्दा बना हुआ है।