भू-राजनीतिक चिंताओं के चलते बिटकॉइन के दाम में दिखा उतार-चढ़ाव

बिटकॉइन की कीमत 62,828 डॉलर (करीब 59 लाख रुपये) के आस-पास बनी हुई है। कुछ समय के लिए यह 63,627 डॉलर (करीब 60 लाख रुपये) के ऊपर भी पहुंच गई थी।

पिछले एक दिन में इसमें करीब एक फीसदी की गिरावट आई है, जबकि इस सप्ताह यह 3 फीसदी से ज्यादा लुढ़का है।

अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे तनाव ने ट्रेडर्स को थोड़ा चिंतित कर दिया है। हालांकि, जुलाई का महीना 7.3 फीसदी से ज्यादा के मुनाफे के साथ अच्छा रहा। लगातार 2 महीने की गिरावट के बावजूद अमेरिका स्पॉट बिटकॉइन ETF में 17.24 करोड़ डॉलर (करीब 1,600 करोड़ रुपये) का निवेश आया।