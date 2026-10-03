बिटकॉइन में आई 1.6 फीसदी की गिरावट, 84,000 डॉलर के आस-पास कर रहा कारोबार

हाल ही में क्रिप्टो एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) में करीब 1.9 अरब डॉलर (करीब 180 अरब रुपये) का शुद्ध निवेश देखा गया है, जो संस्थागत निवेशकों की मजबूत रुचि को दर्शाता है।

वजीरएक्स के संस्थापक निश्चल शेट्टी ने बताया कि ब्याज दरों की उम्मीदों, ट्रेजरी यील्ड, कमोडिटीज और दुनियाभर के शेयर बाजारों में बदलाव के बावजूद क्रिप्टो बाजार मजबूत बना रहा।

डेल्टा एक्सचेंज की शोध विश्लेषक रिया सहगल ने कहा कि बिटकॉइन के ओपन इंटरेस्ट में 2.3 अरब डॉलर (करीब 215 अरब रुपये) की बढ़ोतरी हुई है, जिससे बाजार में कुछ समय के लिए उतार-चढ़ाव बढ़ गया है।

बिनांस कॉइन, कार्डानो और सोलाना जैसे दूसरे कॉइंस में भी हल्की गिरावट देखी गई है, लेकिन कुल मिलाकर माहौल अभी भी सकारात्मक है क्योंकि खरीदार लगातार इसमें पैसा लगा रहे हैं।