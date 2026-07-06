6 दिन बाद क्रिप्टो बाजार में लौटी रौनक, बिटकॉइन में भी बढ़त दर्ज बिज़नेस Jul 06, 2026

क्रिप्टोकरेंसी बाजार में फिर से हलचल शुरू हो गई है। लगातार 6 दिन तक पैसा निकलने के बाद स्पॉट ETF में 22.40 करोड़ डॉलर (करीब 2,100 करोड़ रुपये) के बड़े निवेश की वजह से बिटकॉइन बढ़कर लगभग 63,000 डॉलर (करीब 59 लाख रुपये) तक पहुंच गया।

एथेरियम में भी उछाल आया और यह 1,770 डॉलर (करीब 1.6 लाख रुपये) के आस-पास ट्रेड कर रहा है। BNB और सोलाना जैसे कई बड़े आल्टकॉइंस ने भी इस बढ़त में हिस्सा लिया और 3.57 फीसदी तक की बढ़त दर्ज की। हालांकि, कार्डानो में करीब 2 फीसदी की गिरावट आई। पूरे क्रिप्टो बाजार का कुल मूल्यांकन बढ़कर 2,180 अरब डॉलर (करीब 2 लाख अरब रुपये) हो गया क्योंकि बाजार में थोड़ा सुधार आया।