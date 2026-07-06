6 दिन बाद क्रिप्टो बाजार में लौटी रौनक, बिटकॉइन में भी बढ़त दर्ज

6 दिन बाद क्रिप्टो बाजार में लौटी रौनक, बिटकॉइन में भी बढ़त दर्ज
क्रिप्टोकरेंसी बाजार में फिर से हलचल शुरू हो गई है। लगातार 6 दिन तक पैसा निकलने के बाद स्पॉट ETF में 22.40 करोड़ डॉलर (करीब 2,100 करोड़ रुपये) के बड़े निवेश की वजह से बिटकॉइन बढ़कर लगभग 63,000 डॉलर (करीब 59 लाख रुपये) तक पहुंच गया।
एथेरियम में भी उछाल आया और यह 1,770 डॉलर (करीब 1.6 लाख रुपये) के आस-पास ट्रेड कर रहा है। BNB और सोलाना जैसे कई बड़े आल्टकॉइंस ने भी इस बढ़त में हिस्सा लिया और 3.57 फीसदी तक की बढ़त दर्ज की। हालांकि, कार्डानो में करीब 2 फीसदी की गिरावट आई। पूरे क्रिप्टो बाजार का कुल मूल्यांकन बढ़कर 2,180 अरब डॉलर (करीब 2 लाख अरब रुपये) हो गया क्योंकि बाजार में थोड़ा सुधार आया।
कम ट्रेडिंग से दिखा कीमतों में ज्यादा उतार-चढ़ाव
विश्लेषकों का कहना है कि अमेरिकी छुट्टी के दौरान कम ट्रेडिंग होने की वजह से कीमतों में उतार-चढ़ाव असलियत से ज्यादा बड़ा दिखा।
मुद्रेक्स के लीड क्वांटिटेटिव रिसर्चर अक्षत सिद्धांत ने बताया कि बिटकॉइन का रियलाइज्ड प्रॉफिट-एंड-लॉस रेशियो 3 साल में अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया, जो अक्सर बाजार के निचले स्तर पर पहुंचने का संकेत होता है। इस बीच, एथेरियम ने इस सप्ताह बिटकॉइन को पीछे छोड़ते हुए 12 फीसदी की ठोस बढ़त हासिल की, जो यह दिखाता है कि आल्टकॉइंस में मजबूती आ रही है क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें गिर रही हैं और ट्रेडर्स अपनी शॉर्ट पोजीशंस बंद कर रहे हैं।