बिटकॉइन 21 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा, क्यों आई इतनी बड़ी गिरावट?

वजह

ब्याज दरों की उम्मीद से बढ़ा दबाव

विशेषज्ञों का कहना है कि अमेरिका में ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची रहने की संभावना से निवेशकों का रुझान बदल रहा है। ऐसे में बिना ब्याज देने वाली संपत्तियों, जैसे बिटकॉइन, से पैसा निकल रहा है। जून महीने में अमेरिकी बिटकॉइन ETF से 4 अरब डॉलर (लगभग 380 अरब रुपये) से ज्यादा की निकासी हुई, जो अब तक की सबसे बड़ी निकासी मानी जा रही है। मजबूत अमेरिकी डॉलर ने भी बाजार पर अतिरिक्त दबाव बढ़ाया है।